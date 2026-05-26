Актер Глеб Калюжный вернулся из армии

Актер Глеб Калюжный завершил срочную службу в армии. Информацию об этом подтвердил «Ъ» его директор Григорий Сухов.

Фото: @kalyzhnyy

По словам господина Сухова, актер «вышел из армии достойно, с улыбкой на лице». Встретить его пришли мама с сестрой Машей. Как уточнил Telegram-канал Shot, Калюжный вернулся в звании младшего сержанта.

Глеб Калюжный проходил срочную службу с 27 мая 2025 года. В марте прошлого года он проигнорировал вызов в военкомат и сменил место жительства, после чего СКР возбудил уголовное дело об уклонении (ч. 1 ст. 328 УК). После того как молодой человек добровольно прибыл на сборный пункт военкомата в Москве, уголовное преследование было прекращено.