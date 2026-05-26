Акции ЮГК упали на 8% из-за второго несостоявшегося аукциона

Акции «Южуралзолота» (ЮГК) к 10:44 составляли 0,5952 руб. за бумагу. Это на 8% ниже закрытия прошлого дня, свидетельствуют данные Московской биржи. Так котировки отреагировали на вторые несостоявшиеся торги по продаже контрольной доли ЮГК. По состоянию на 11:52 акции компании замедлили падение и торгуются на уровне 0,6184 руб. за штуку (-4,71%).

На торгах в формате голландского аукциона выставлены доли (67,25%) основного акционера ЮГК Константина Струкова, которого обвинили в незаконной покупке компании с использованием служебного положения. Начальная стоимость лота — 140,4 млрд руб. Шаг аукциона был объявлен в 2% от стартовой цены.

Доли ЮГК пытались продать дважды. В первый раз аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести актив. Заявку на участие в нынешних торгах подало только АО «Русские угли», но ее отклонили из-за проблем с документами.

