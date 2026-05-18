Настоящее понижение

Спустя день после провала первого аукциона по продаже золотодобытчика ЮГК, перешедшего в собственность государства по иску Генпрокуратуры, Росимущество предпримет новую попытку реализации активов. Вторые торги пройдут в формате голландского аукциона с возможным снижением цены на 50%, до 81,01 млрд руб. Аналитики, впрочем, считают, что ЮГК могут оценить и в 100 млрд руб.

Погрузка руды на золотодобывающем предприятии ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» в Челябинской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Погрузка руды на золотодобывающем предприятии ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» в Челябинской области

Активы группы ЮГК, одного из крупнейших золотодобытчиков в России, на повторном аукционе могут быть проданы со снижением начальном цены на 50%, до 81,01 млрд руб. Об этом 18 мая сообщило Росимущество. Торги планируется объявить 19 мая, сбор заявок продлится до 25 мая, подведение итогов назначено на 26 мая.

Первый аукцион по продаже ЮГК 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок. Лот был оценен в 162,02 млрд руб., включая 67,2% акций ПАО ЮГК стоимостью 140,4 млрд руб.

Также в число активов входят доля в кузбасской угольной компании «МелТЭК», сельхозпредприятия и т. д. Заявки принимались с 8 по 15 мая, участники торгов должны были внести задаток в размере 20% от начальной цены.

Как уточнили в Росимуществе, шаг голландского аукциона на понижение составит 2% от начальной цены, на повышение — 0,5%, если несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге снижения. Требование о взносе задатка сохранилось.

ЮГК называет себя четвертым производителем золота в России, ведет добычу в Челябинской области и Хакасии. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы — 46 млн унций золотого эквивалента. В 2025 году производство золота выросло на 13%, до 12 тонн, в 2026 году планируется увеличить показатель до 12,5–14 тонн. Выручка ЮГК за 2025 год выросла на 43,4%, до 108,8 млрд руб., EBITDA — на 23,9%, до 42,6 млрд руб., чистая прибыль — на 81,2%, до 16 млрд руб.

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли основного акционера группы Константина Струкова. Еще 22% ЮГК владеет «ААА Управление капиталом», входящая в группу Газпромбанка, 10,8% — free-float.

Вероятно, потенциальные участники торгов посчитали оценку завышенной с учетом коррекции стоимости золота, отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций».

По их оценкам, начальная цена ЮГК на торгах предполагала мультипликаторы P/E на уровне 13х, EV/EBITDA — 6,8х по прибыли 2025 года. Стартовая цена акции — 0,937 руб.— выше средней за полгода (0,63 руб. за акцию) на 49%.

Акции ЮГК после признания аукциона несостоявшимся упали более чем на 8%, до 0,66 руб. за бумагу. Как поясняют в «Альфа-Инвестициях», если бы акции были проданы по цене выше 0,937 руб. за акцию, новый собственник должен был объявить оферту на выкуп бумаг у миноритарных акционеров с премией к рыночной цене накануне аукциона в 29%. Но при торгах на понижение, добавляют они, премии к рыночной цене акций может не быть.

Основным претендентом на ЮГК на рынке считаются структуры, связанные с УГМК. В сентябре 2022 года «УГМК-Инвест» (сегодня — «Атлас») приобрела российского золотодобытчика Petropavlovsk. В УГМК это не комментировали. В «Ареал» (ранее Highland Gold) Владислава Свиблова и «Селигдаре» ранее говорили, что не планируют участие в торгах по продаже ЮГК.

Собеседник “Ъ” в отрасли также объясняет отсутствие участников на первых торгах прежде всего завышенной ценой.

На голландском аукционе, по мнению эксперта, скорее всего, будет конкуренция, до минимального размера платежа торги не дойдут и цена остановится на уровне 100 млрд руб.

Это прибыльный актив с выстроенным операционным бизнесом, с запасами на более чем 20 лет стабильного освоения и продающийся в период высоких цен на золото, отмечает источник “Ъ”.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников согласен, что в условиях отсутствия рыночного ажиотажа и дорогих денег участники, видимо, решили не торопиться и забрать лот по более приемлемой цене. Он считает, что государство может выручить только за пакет ЮГК чуть больше 100 млрд руб. «Если аукцион состоится, я бы не исключил появления технического участника, который торжественно проиграет торги»,— добавляет он.

По мнению старшего аналитика «Риком-Траста» Валерии Поповой, на актив могут обратить внимание крупные финансово-промышленные игроки, нацеленные на расширение ресурсной базы и готовые взять на себя регуляторные риски. Как отмечает господин Шапошников, непонятно, возможны ли новые претензии по экологической части со стороны Ростехнадзора, который уже останавливал работы на карьерах: «Удалось ли устранить нарушения — большой вопрос».

Анатолий Костырев, Полина Трифонова