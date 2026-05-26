Россия обсуждает с Индией поставки дополнительной партии С-400

Россия ведет с Индией переговоры о поставках дополнительной партии российских систем ПВО С-400 «Триумф». Об этом сообщили «Интерфаксу» в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным службы, индийская сторона «выражает заинтересованность» в поставке. «Россия готова к этому. Ведутся соответствующие переговоры»,— заявили в ФСВТС, не приведя подробностей.

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти комплексов C-400 в 2018 году. Сумма сделки составила $5,43 млрд. К 2023 году Нью-Дели получил три комплекса, поставка оставшихся двух ожидалась к концу 2026 года. В марте индийские СМИ сообщали, что Минобороны страны готово закупить еще пять комплексов С-400. На прошлой неделе глава ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что поставки в Индию реализуются по установленному графику.