Глава ФСВТС рассказал о графике поставок комплексов С-400 в Индию

Поставки Россией полковых комплексов зенитной ракетной системы С-400 в Индию реализуются по установленному графику. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, отвечая на вопрос о сроках новых поставок.

«Процесс идет, реализация контракта осуществляется. Так что все идет у нас в согласованные сроки, которые между странами существуют», — сказал господин Шугаев (цитата по РИА Новости).

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти комплексов C-400 в 2018 году, сумма сделки составила $5,43 млрд. К 2023 году Нью-Дели получил три единицы, поставка оставшихся двух ожидается к концу 2026 года. В начале марта текущего года индийские СМИ сообщали, что Минобороны страны готово закупить еще пять комплексов С-400 и дополнительную крупную партию ракет к уже поставленным.