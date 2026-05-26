Ярославская ОПГ воровала иконы из храмов в регионах России

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России задержали двух ранее судимых жителей Ярославской области по подозрению в краже икон из храмов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одного фигуранта задержали в Москве, второго — в Ярославле. По версии полиции, подозреваемые тщательно готовились к похищению: выбирали объект преступного посягательства и вели наблюдение за окружающей обстановкой, чтобы определить способ проникновения, а также пути отхода с места кражи.

Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях, сообщила госпожа Волк. Впоследствии их планировали продать. Стоимость похищенного составила 500 тыс. руб., предметы были изъяты после задержания.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о краже. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Имеются основания полагать, что они могут быть причастны к совершению еще четырех аналогичных краж»,— добавила официальный представитель МВД России.

Алла Чижова