В Ярославле пройдет этап велогонки «Россия»

20 июня в Ярославле пройдет третий этап многодневной велогонки «Россия». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Этап велогонки в Костроме

Этап велогонки в Костроме

Велогонка пройдет на Волжской и Которосльной набережных. Она состоит из семи кругов по 9 км, всего 63 км. Набор высоты составит 378 метров. Также частью этапа станут велофестиваль, в рамках которого спортсмены смогут проехать один круг, и гастрофестиваль.

Первый этап уже прошел в Костроме, второй состоится 6 июня во Владимире. После Ярославля велогонка пройдет в Иваново, Калязине, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде и Москве. Общий километраж — 504 км, планируемое число участников — 2400. Как пояснил губернатор, спортивное событие приурочено к юбилею Золотого кольца России.

