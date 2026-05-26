Глава Ижевска: объем работ на улице Удмуртской предстоит колоссальный

В столице Удмуртии началась комплексная реконструкция улицы Удмуртской, сообщил в Max глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Он назвал объект ключевой стройкой сезона, добавив, что объем работ предстоит «колоссальный».

Сейчас ведется реконструкция ливневки: трубы очищаются под высоким давлением, меняются колодцы, после чего запланирована санация — восстановление труб изнутри с целью повышения пропускной способности и увеличения срока службы.

Одновременно демонтируется старое тротуарное покрытие. На его месте будет уложена широкоформатная плитка, обустроены съезды и пандусы для маломобильных граждан, установлены новые источники освещения, скамейки и урны.

«Трафик на Удмуртской очень интенсивный, поэтому мы не просто залатаем дыры, а сделаем полный ремонт проезжей части с частичным изменением ее конфигурации»,— написал господин Чистяков.

На пешеходных переходах появятся островки безопасности, будут расширены остановочные карманы и обновлены остановки общественного транспорта. В рамках проекта предусмотрено благоустройство четырех карманных парков и ремонт фасадов девяти жилых домов.

Ограничения дорожного движения вводятся с начала июля. Завершение работ запланировано на начало сентября.

Напомним, реконструкция улицы Удмуртской от Ленина до Кирова проводится в два этапа. В 2025 году на участке были заменены теплосети, водопровод и канализация. В комплексное благоустройство участка будет вложено не менее 1 млрд руб. По концепции, представленной в марте 2025 года, по улице распределят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. На улице ликвидируют несанкционированные ларьки и рекламные конструкции.