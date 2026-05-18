Реконструкция улицы Удмуртской в Ижевске начнется на этой неделе

С 18 мая в Ижевске начнется капитальный ремонт улицы Удмуртской, сообщил в прошедшим времени председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в Max.

«Запланированные по проекту работы будем стыковать с ремонтом придомовых территорий. Дал задание городской администрации и подрядчику связаться с управляющими компаниями. Важно привести в порядок не только основную часть улицы, но и ее “ответвления”»,— написал господин Ефимов.

Во время реконструкции улицы Удмуртской обустроят новые тротуары, детские площадки и проведут озеленение территории, а также отремонтируют проезжую часть. Отметим, что по концепции на участке появится пять карманных парков, малые архитектурные формы, системы навигации, велодорожки и т.д.

Также будут ликвидированы несанкционированные ларьки и рекламные конструкции, отремонтированы фасады торговых объектов и домов вдоль улицы.

Напомним, благоустройство улицы Удмуртской планируется на участке от улицы Кирова до улицы Ленина. В 2025 году прошел первый этап реконструкции, во время которого были обновлены инженерные коммуникации.