Делегация Японии находится с визитом в России

Делегация японского МИДа и министерства экономики, торговли и промышленности находится с визитом в России. Об этом заявила «РИА Новости» неназванная представительница Минэкономики Японии.

«Глава департамента торговой политики министерства экономики Масаеси Араи и заместитель главы департамента Европы МИД Японии Масаки Исикава находятся в командировке в России. Они проведут встречи на правительственном уровне»,— уточнила представительница министерства.

Визит делегации продлится несколько дней. МИД России информацию о визите пока не подтверждал.

О планах Японии отправить в Россию делегацию, состоящую из представителей правительства, стало известно в начале мая. Целью поездки японские власти называли защиту активов и интересов японских компаний, которые не ушли из России. Российский МИД уверял, что не получал предложений об организации встреч с Японией.