Захарова: МИД России не получал предложений об организации встреч с Японией

Российский МИД не предлагал никаких встреч и не получал никаких предложений от японской стороны об их организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пресс-релизе. При этом, по ее словам, Россия открыта к контактам с Японией — если будет такое обращение.

Первый шаг по пересмотру отношений должен сделать Токио, заявила госпожа Захарова. Как рассказала дипломат, 26 декабря 2024 года посол Японии в Москве Акира Муто получил от российского МИДа перечень конкретных шагов, которые требуются от Токио для возобновления диалога. Среди них — снятие персональных и экономических санкций, восстановление статуса наиболее благоприятствуемой нации, отказ от «материально-технической поддержки» Украины и другие пункты.

«Однако никакой внятной реакции на этот документ не поступало. Если мы ее все-таки получим, то будем готовы внимательно рассмотреть и принять соответствующее решение», — сообщила представитель дипведомства.

10 мая Минэкономики Японии сообщило о планах направить в Россию в конце мая правительственную делегацию, в которую также могут войти представители бизнес-сообщества. Цель поездки — защита активов и интересов японских компаний, которые не ушли из России. Как сообщало японское Kyodo, визит делегации будет направлен «на создание базы для расширения деловой активности» в России после завершения конфликта на Украине.