«Друзья» на втором десятке веселятся от души

Фонд «Друзья», который определяет себя как «фонд фондов», развивающий национальную инфраструктуру благотворительной деятельности — Московскую школу профессиональной филантропии и онлайн-платформу интеллектуального волонтерства ProCharity, отметил в минувшую субботу в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 11-й день рождения. Торжественную часть вечера открыли выступления соучредителей фонда Яна Яновского и Гора Нахапетяна и председателя правления Оксаны Разумовой.

Долгожданным событием стал благотворительный аукцион, который искрометно провели ведущие — председатель попечительского совета «Друзей» Иван Ургант и его неподражаемая коллега Алла Михеева. На торги были выставлены 11 эксклюзивных лотов-впечатлений: в основном личных встреч с известными людьми — друзьями и партнерами фонда — с возможностью проникнуть в их творческие мастерские, вблизи понаблюдать за ежедневной деятельностью. По итогам аукциона выручено 27,4 млн руб., которые будут направлены на развитие Московской школы профессиональной филантропии.

Вечеринка продолжилась представлением «Ballet Charity Battle», поставленным хореографом Павлом Глуховым. На сцене выступили солисты Большого и Мариинского театров, театра «Новая Опера», участники фестиваля современного танца Context Diana Vishneva. Были исполнены номера из балетов «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик. Несказка», а также ряд других танцевальных фрагментов. Зрителями благотворительного показа «Ballet Charity Battle» стали более 600 человек.

Ни один день рождения фонда «Друзья» не обходится без праздничного торта от «Ресторанов Раппопорта». Грандиозных размеров кондитерский шедевр, вдохновленный авангардной эстетикой вечера, выехал в зал под занавес. До рассвета гости продолжали танцевать и петь с караоке любимые хиты в сопровождении оркестра. Подробный фоторепортаж с мероприятия — в галерее “Ъ” «11 лет благотворительному фонду “Друзья”».