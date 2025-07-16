«НКО тоже зарабатывает деньги, но не для себя, а для своих подопечных»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятия фонда «Друзья»

Мероприятия фонда «Друзья»



Фонд «Друзья» был основан в 2015 году тремя бизнесменами-филантропами, которые решили помочь российской благотворительности стать более системной и профессиональной. Десять лет спустя более 2 тыс. НКО получают помощь через программы фонда, успешно работает Московская школа профессиональной филантропии (МШПФ), а IT-платформа ProСharity объединяет более 880 благотворительных организаций и 2,5 тыс. интеллектуальных волонтеров. Об истории, достижениях и друзьях «Друзей» «Коммерсантъ Стиль» поговорил с председателем правления фонда Оксаной Разумовой.

— Как возникла идея совместить бизнес и благотворительность, казалось бы, максимально далекие друг от друга сферы?

Председатель правления фонда «Друзья» Оксана Разумова



— Они не настолько далеки, как кажется. Чем, по сути, некоммерческая организация (НКО) отличается от любой другой коммерческой структуры? Тем, что зарабатывает деньги, но не для себя, а для своих подопечных. НКО точно так же выстраивают внутренние процессы, ведут бухгалтерию — все, как в бизнесе. В благотворительности больше эмоций, но на одной эмоции далеко не уедешь. С этого понимания и начинался фонд «Друзья».

— Вы помните, как это произошло?

— Я пришла в фонд в самом начале 2015 года (до этого работала в крупном медиахолдинге) и не была свидетелем встречи-«маевки», как мы ее называем, в 2014 году. Тогда трое основателей «Друзей» — Гор Нахапетян, Ян Яновский и Дмитрий Ямпольский — устроили масштабную встречу с крупными игроками российской благотворительности, на тот момент с участием нескольких десятков человек. Там были бизнесмены-филантропы, руководители больших фондов, например, Нюта Федермессер (фонд помощи хосписам «Вера»), Фаина Захарова (фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»), Елена Лабутина из фонда помощи детям с поражением ЦНС «Галчонок», учредители фондов в лице Константина Хабенского и Ксении Раппопорт. В результате встречи выкристаллизовалась идея фонда фондов — платформенной организации, которая превратит благотворительность в профессиональную индустрию.

— Почему важно сделать филантропию профессией?

— В начале 1990-х благотворительность складывалась спонтанно: люди шли в нее «от сердца», понимания, что кому-то хуже, чем им самим. В НКО приходили из самых разных сфер и чаще без бизнес-опыта. Все делалось «на коленке»: объявлялись сборы пожертвований в помощь конкретным детям, для этого писались слезопускательные тексты. Такая адресная помощь нужна, но она очень ограничивает возможности фандрайзинга. Чтобы благотворительность могла зарабатывать, нужна выстроенная система. Одного энтузиазма недостаточно: необходимы долгосрочные стратегии, работа с целевой аудиторией и, самое важное, формирование горизонтальных связей, то есть сообщества. Было удивительно, например, что до момента той встречи Нюта Федермессер и Фаина Захарова, руководители двух крупнейших благотворительных организаций, не были знакомы между собой, хотя делали одно большое общее дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беседа PRO Благотворительность в СберУниверситете

Беседа PRO Благотворительность в СберУниверситете



— Чем отличается фонд «Друзья» от других?

— Мы фонд фондов, или, по-другому, фонд второй линии. У нас нет подопечных в привычном понимании слова — сирот, людей с инвалидностью или животных. Мы изначально решили, что будем заниматься только системной помощью. Наши подопечные — это другие НКО социальной направленности. Мы помогаем им расти, становиться устойчивее, самостоятельнее, собирать больше средств и помогать еще большему количеству людей.

— Какие направления стали ключевыми?

— Первым назову действующую с 2017 года ProCharity — это онлайн-платформа, помогающая находить друг друга некоммерческим организациям и интеллектуальным волонтерам, которые готовы безвозмездно предоставлять НКО свои профессиональные навыки. Благотворительным фондам очень нужны услуги юристов, IT-специалистов, переводчиков, маркетологов. Работая над проектом, мы анализировали западную статистику по интеллектуальному волонтерству и выяснили, что интеллектуальная помощь в разы эффективнее, чем классическое волонтерство. Я нисколько не умаляю его необходимость, но нам было важно продвигать другой вид помощи. Изначально этот проект назывался «Банк времени», ведь люди, предоставляющие свою экспертизу, дарят фонду свое время и значительно экономят его финансовые средства. Сегодня ProCharity объединяет более 2,5 тыс. интеллектуальных волонтеров, более 880 фондов, за 8 лет на платформе было выполнено более 11,2 тыс. заданий. Нас в тот момент очень поддержала компания Mastercard: коллеги во главе с Алексеем Малиновским поверили и в нас, и в концепцию. В бизнесе это называется «бизнес-ангел» — инвестиция в идею, команду и, по сути, в будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Онлайн-платформа благотворительного фонда «Друзья» ProCharity

Онлайн-платформа благотворительного фонда «Друзья» ProCharity



— Где можно научиться профессии благотворителя?

— В России нет образовательных учреждений такой направленности. С 2018 года при фонде «Друзья» действует Московская школа профессиональной филантропии, где учат работе и управлению НКО. Это образование помогает человеку из мира благотворительности вырваться из операционной деятельности, познакомиться с коллегами, обрасти новыми контактами и в результате изменить свое мировоззрение, по-другому взглянуть на ту социальную проблему, с которой он работает. Каждый год набираем по 30 человек на лидерский и менеджерский курсы.

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Этому образовательному проекту предшествовал еще один — «Команда профессионалов», своего рода инкубатор, потому что хорошо обученные люди становятся залогом системного и устойчивого развития. У учредителей был большой опыт внедрения в благотворительные организации успешных людей из мира бизнеса в качестве профессиональных управленцев, разумеется, с финансовым обеспечением кандидата, так как НКО не в силах предоставить ему рыночный уровень зарплаты. Так, ныне покойная, к сожалению, Алена Мешкова после работы на «Первом канале» и в департаменте культуры Москвы возглавила фонд Хабенского и вместе с командой сумела превратить его в очень эффективную организацию. Кроме того, «Друзья» отправляли топ-менеджеров благотворительных фондов учиться в вузы и содействовали их образованию. Например, Лиза Олескина (фонд помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость») отучилась в Сколково по программе «Практикум для директоров». Ее фонд прошел путь от волонтерского движения до крупнейшей благотворительной организации, которая работает в 70 регионах страны. Лиза вернулась с дипломом, с собранными от однокашников пожертвованиями и с пониманием того, что поколением стариков надо заниматься системно, в том числе напрямую взаимодействуя с органами власти и даже лоббируя новые законодательные инициативы. Это вылилось в большую федеральную программу развития системы долговременного ухода за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

«Друзья» продолжают сотрудничество со Сколково и являются партнером инициативы «Сколково. Pro Bono», в рамках которой лидерам благотворительности предоставляются бесплатные места на более чем 20 программах. По итогам совместной работы фонда и Сколково за два года зачислено более 50 человек, которые каждый день меняют мир к лучшему. Среди них есть выпускники МШПФ: Дарья Алексеева и Наталья Кудряшова из фонда «Второе дыхание», Ирина Зыкина из «Дедморозим», Александра Кумпан (АНО «Фудшеринг»), Александра Щеткина из фонда «Альцрус», а Татьяна Северюхина из «Банка еды “Русь”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юбилей (Rock Charity Battle: 10 лет спустя) Юбилей (Rock Charity Battle: 10 лет спустя) Следующая фотография 1 / 2 Юбилей (Rock Charity Battle: 10 лет спустя) Юбилей (Rock Charity Battle: 10 лет спустя)

— Расскажите об успешных кейсах и самых интересных проектах ваших выпускников.

— Они все очень интересны, а главное, невероятно разнообразны. Роман Александров организовал театральную студию и работает с трудными подростками в колонии. Недавно мы узнали, что один из его воспитанников, вышедший на свободу, поступил в театральное училище. Врач из Петербурга Сергей Иевков решает проблему недоступности медицинской помощи бездомным людям и беженцам без документов: в городе заработала его благотворительная больница. Владимир Кутанов, директор Нижегородского женского кризисного центра, запустил Школу социальных компетенций в Нижнем Новгороде и Выксе для женщин, попавших в трудные жизненные ситуации. Светлана Полякова 25 лет была главой благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда», а после МШПФ начала собственный путь в благотворительности и руководит проектом «Химия была, но мы расстались». Пятеро студентов нашей школы запустили общий проект содружества наставнических программ «Значим»: это помощь подросткам с опытом сиротства и социально значимыми заболеваниями. На данный момент наставники есть у 2968 детей из 46 регионов России.

— Как изменилась благотворительность в нашей стране за эти десять лет?

— Очень сильно. Изменился сам ландшафт благотворительности: стало значительно больше профессиональных фондов, специализирующихся на конкретной проблеме, многие из них на слуху. Любой уважающий себя крупный бизнес участвует в корпоративной благотворительности. Совсем другим стал стиль дискурса: вы почти не услышите слезных просьб о пожертвовании. Благотворительность вообще перестали ассоциировать с жертвенностью. Многие НКО научились зарабатывать, у них появились внешние структуры: попечительские и экспертные советы. В целом доверия к этой теме стало больше, хотя, конечно, впереди еще огромный путь.

— Государство проявляет интерес к благотворительности?

— Да, государство активно заходит на территорию «третьего сектора». В самых разных сферах объявляются конкурсы на президентские гранты, и это существенные деньги. Все мы понимаем, что фундаментальные изменения в сфере благотворительности невозможны без диалога с государством, который надо выстраивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вся команда фонда «Друзья»

Вся команда фонда «Друзья»



— Можно ли миссию «Друзей» обозначить как connecting people («соединение людей»)?

— Да, это именно так. Люди, тем более профессиональные, это самый ценный ресурс и системная ценность. Они обучают других, вдохновляют, служат примером успеха и повышают доверие к филантропии.

Беседовала Нина Спиридонова