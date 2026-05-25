Пашинян анонсировал внеочередные выборы в городской совет Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в Совет старейшин (городской совет) Гюмри будут проведены после парламентских выборов. Такими планами господин Пашинян поделился во время предвыборного митинга в городе.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы должны провести в Гюмри досрочные выборы и утвердить власть народа, чтобы Гюмри процветал так же, как процветают Артик и остальные города, как Армения в целом. Революция должна принести городу пользу», — заявил армянский премьер (цитата по Sputnik Армения).

В марте 2025 года мэром города был избран оппозиционер Вардан Гукасян. В октябре того же года его арестовали по обвинению в получении взятки. Против него возбудили дело об отказе от суверенитета Армении из-за высказываний в пользу создания союза с Россией, но в декабре это обвинение было снято.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Один из основных соперников правящего «Гражданского договора» — блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, который находится под арестом по делу о публичных призывах к захвату власти.