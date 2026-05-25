Цена нефти Brent опустилась ниже $94 за баррель

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизились до $93,3 за баррель, следует из данных торговой площадки на 20:03 мск. Это минимальная цена с 22 апреля — тогда стоимость опускалась до $91,8 за баррель.

Снижение началось сегодня утром на фоне сообщений о скором заключении сделки США и Ирана: Brent с отгрузкой в августе дешевела на 5,4%, цена опускалась ниже $95 за баррель. 24 мая Дональд Трамп заявлял, что стороны почти согласовали проект соглашения, его остается только утвердить. Сегодня президент США сообщил, что условия сделки проходят согласование.