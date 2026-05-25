Цены на нефть Brent опустились ниже $95 впервые с апреля

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent составляли $94,7 за баррель — на 5,4% дешевле закрытия предыдущего дня, следует из данных лондонской биржи ICE на 06:52 мск. Последний раз Brent опускалась ниже $95 за баррель 24 апреля. Стоимость нефти американской марки WTI, отгруженной в июле, упала на 5,77% — до $90,83 за баррель.

Так котировки Brent и WTI реагируют на сообщения о приближении мирной сделки между США и Ираном. 24 мая американский президент Дональд Трамп заявлял, что стороны почти согласовали проект соглашения, его остается только утвердить. Как писал Axios, документ предусматривает продление перемирия еще на 60 дней, возобновление судоходства через Ормузский пролив, а также снятие Вашингтоном блокады с морских портов Тегерана.