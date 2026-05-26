Героическое рядом

Высокопоставленные чиновники, сенаторы и депутаты собрались 25 мая в национальном центре «Россия» для торжественного запуска платформы «Во имя героев». Проект позволяет всем желающим разместить на специальной платформе вертикальные видео, рассказывающие истории о героизме россиян. Идея некоммерческого стартапа, принадлежащая двум студентам МГИМО, явно пришлась по душе представителям власти.

Собравшихся в концертном зале «России» приветствовал со сцены ректор МГИМО Анатолий Торкунов: «У нас блестящее будущее, потому что у нас такая молодежь, которая думает о стране, о ее прошлом и героях». Он также подчеркнул, что новый проект — это «полностью инициатива студентов». А чтобы осознать значение слова «герой», далеко ходить не надо: стоит только вспомнить о «пращурах», служивших Отечеству в самые разные годы, добавил ректор.

Авторы платформы Дмитрий Душевин и Егор Фирсов объяснили, что их проект, профинансированный из гранта «Росмолодежи»,— это попытка дать россиянам возможность сделать «личную историю» частью истории страны. Для этого достаточно разместить вертикальный ролик с рассказом о герое на созданном ими сайте. Студенты даже предложили, у кого стоит поискать героические истории: участники СВО, ветераны Великой Отечественной войны, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и госслужащие.

За период с 1 по 15 мая разработчики, по словам господина Душевина, уже собрали для своего ресурса 1,2 тыс. видеороликов.

Некоторые были представлены публике. На одном из них 14-летний Назар рассказывал о своем отце: «Все началось в 2014 году. Горловка. Когда он был еще просто мужиком с соседнего двора, добровольцем, который по-другому не мог». Перечислив боевые подразделения и населенные пункты и пересыпав этот рассказ несколькими фронтовыми историями, юноша закончил: «Он не просил наград. Тихим вечером он выходил на балкон, курил одну за одной и смотрел в пустоту. Мой отец был награжден орденом Мужества, но, к сожалению, посмертно».

Всего для своего портала господа Душевин и Фирсов рассчитывают собрать до 25 сентября как минимум 10 тыс. работ. Авторам лучших посулили призы: путевки в «Артек», путешествия по России и зарубежью, «ценные подарки от партнеров» и встречи с Героями России. Выдающиеся ролики обещано транслировать в транспортных узлах — аэропортах и вокзалах, а с мэрией Москвы хотят договориться о показах в метрополитене.

О том, как начиналась история студентов, рассказала зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко: «Написали мне в социальных сетях. Они сказали: "Здравствуйте, мы хотим делать большой проект и хотим быть вашими общественными помощниками"». Депутат отозвалась, и началась работа по сбору команды оргкомитета, в котором сейчас уже более 150 «значимых взрослых».

Другие взявшие слово взрослые мало что говорили по сути студенческой инициативы, зато горячо высказывались о своем, наболевшем.

Например, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол вспомнил о народном единстве: «Я тоже, ребята, представляю русский мир. Хотя, как видите по внешнему виду, может быть, не совсем русский». Другой зампред Думы Анна Кузнецова высказалась за принятие «закона о патриотическом воспитании, который соберет лучшие практики и позволит выстроить систему». «Нужны иные законы, которые позволят интегрировать патриотизм во все сферы нашей жизни»,— пояснила она. Официальный представитель МИДа Мария Захарова на правах выпускницы МГИМО дольше всех говорила об Анатолии Торкунове и своей альма-матер, но потом тоже перешла к более актуальному, вспомнив о трагедии в Старобельске: «Ваша задача — жить так, чтобы те ребята, у которых эту жизнь отнимают, знали, что вы живете не зря. <…> В том числе во имя их непрожитых жизней».

К последней пленарной дискуссии зал заметно опустел. Ее участники — актер Дмитрий Дюжев, депутат и хоккеист Вячеслав Фетисов, директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков, Герой России и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин — долго пытались вычленить «образ героя». Черту под этими изысканиями подвел господин Головин. «Все же смотрели "Бригаду"?» — обратился он к залу. «Да!» — дружно ответили немногочисленные слушатели. «Герой моего детства, на самом деле,— признался Герой России, указав на Дмитрия Дюжева.— А "Молодежку" все смотрели? Моего подросткового возраста герой (это признание предназначалось уже господину Фетисову.— “Ъ”)! Я просто хотел отметить: рядом героев у нас очень много, мы сами определяем, кто для нас герой».

Степан Мельчаков