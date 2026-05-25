Певица Рушана Валиева рассказала о причинах переезда из Башкирии

27-летняя инди-поп-исполнительница Рушана Валиева в интервью «Ъ» рассказала о том, что сподвигло ее к переезду из Башкирии.

По ее словам, решение было связано не с музыкой, а с образованием и желанием перебраться в большой город. После школы, поделилась Рушана, она увлеклась техническими науками.

«Поступила в НИУ ВШЭ на специальность "прикладная математика". К этому моменту у меня уже были какие-то наброски песен, сделанные в Cubase, но вокалисткой я себя не считала, скорее сонграйтером, поэтому поступать на эстрадный вокал не видела смысла. Я отучилась четыре года в университете, а на втором курсе, в 2018 году, попала в проект "Голос"», — объяснила Рушана в беседе с Игорем Гавриловым.

Рушана — уроженка села Толбазы, райцентра Аургазинского района Башкирии. Осенью она выпустила альбом «Вот-вот». В мае артистка с группой провела европейский тур с концертами в Берлине, Барселоне, Валенсии, Лиссабоне, Порту, Париже.

О работе с Сергеем Шнуровым на шоу «Голос», сложном периоде после 24 февраля и планах на участие в летних фестивалях — в интервью Рушаны «Ъ» «Цифры просто летят перед глазами: миллион, полтора...».

