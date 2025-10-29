Финалистка «Голоса» Рушана Валиева выпустила студийный альбом

У инди-поп исполнительницы Рушаны Валиевой (выступает как Рушана) вышел второй студийный альбом, он называется «Вот-вот».

Певица Рушана Валиева на международном фестивале искусств «Сердце Евразии» в Уфе, июнь 2019 года

Фото: пресс-служба главы Башкирии Певица Рушана Валиева на международном фестивале искусств «Сердце Евразии» в Уфе, июнь 2019 года

Фото: пресс-служба главы Башкирии

В релиз, выпущенный лейблом ДИЛ, вошло 10 композиций. На песню «Крутится земля» вышло лирическое видео. 17 октября вышел сингл «Наперегонки».

«Несмотря на отсутствие утешительных ответов и эмоциональную рваность, "Вот-вот", словно теплые объятия, в которых хочется раствориться»,— прокомментировали альбом в «Яндекс Музыке».

Рушана Валиева родилась в 1999 году в Толбазах. В 2018 году участвовала в седьмом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в составе команды Сергея Шнурова. В финале она исполнила песню «Город золотой» на стихи Анри Волохонского и музыку Владимира Вавилова. Певица заняла третье место.

Первый студийный альбом «уф!» Рушана выпустила в прошлом году, также в ее дискографии несколько синглов.

Презентация нового альбома состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге, 27 ноября — в Москве.

Идэль Гумеров