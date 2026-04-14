Исполнительница из Башкирии Рушана Валиева споет в Барселоне и Париже

Инди-поп музыкант Рушана Валиева (выступает под именем Рушана) отыграет пять концертов в Испании, Португалии и Франции. Об этом 27-летняя певица написала в своем Telegram-канале.

Певица Рушана Валиева

Фото: пресс-служба главы Башкирии Певица Рушана Валиева

С 10 по 22 мая Рушана — уроженка села Толбазы Аургазинского района — выступит со своей группой в Барселоне, Валенсии, Лиссабоне, Порту и Париже.

Осенью прошлого года у Рушаны вышел альбом «Вот-вот» из десяти композиций. 20 марта она совместно с инди-группой «Бюро» выпустила сингл «Оазис».

Идэль Гумеров