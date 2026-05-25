«Цифры просто летят перед глазами: миллион, полтора…»

Рушана Валиева — один из самых востребованных артистов на грядущих летних фестивалях под открытым небом. Ее фестивальный сезон начнется 20 июня на крупнейшем отечественном фестивале «Дикая мята». В преддверии летнего концертного марафона Игорь Гаврилов расспросил Рушану о том, как девушка из села Толбазы попала на шоу «Голос», а потом записала самый пронзительный и модно звучащий альбом последних лет.

— Что движет юной девушкой, которая решает в 18 переехать из Башкирии в Москву?

— Мой переезд в Москву не был связан с музыкой. После школы я решила двигаться в сторону технических наук, это то, что у меня хорошо получалось. На тот момент я еще не осознавала, кем хочу быть, но точно знала, что хочу перебраться в большой город. Поступила в НИУ ВШЭ на специальность «прикладная математика». К этому моменту у меня уже были какие-то наброски песен, сделанные в Cubase, но вокалисткой я себя не считала, скорее сонграйтером, поэтому поступать на эстрадный вокал не видела смысла. Я отучилась четыре года в университете, а на втором курсе, в 2018 году, попала в проект «Голос».

— Во время «Голоса» был момент, когда ваш наставник Сергей Шнуров по-настоящему заинтересовался вами как музыкантом. Выглядело так, что он снял маску шута и всерьез занялся продюсированием, то есть увидел в вас потенциал. Когда вы это почувствовали?

— После слепых прослушиваний он никого не выделял. У него были общие установки для всех. Шнуров выстраивал для нас образы, играл на контрастах, искал интересные интерпретации песен, в общем, работал над шоу больше, чем над вокалом, в отличие от других наставников. И в какой-то момент он действительно сделал ставку на меня. Наверное, понял, что я нравлюсь телевизионной аудитории. Помню, как Сергей говорил мне: «Девушка с таким милым голосом и личиком должна петь мужские матерные песни». И это, как он говорил, может быть на сто процентов успешный коммерческий проект.

— Ваше третье место — неплохой результат. Вопреки принятому стереотипу о том, что такие шоу никак не сказываются на дальнейшей карьере.

— Они точно не бесполезны. Но после «Голоса» мне пришлось преодолевать стереотип «девочки из телевизора». Каждый раз, сталкиваясь с продюсером или артистом, я задавалась вопросом: «Этот человек действительно хочет со мной поработать? Ему нравится то, что я делаю? Или у него перед глазами картинка, которую он запомнил?» Я нашла «своих» людей, с которыми решила записать первый альбом. Но в моей жизни произошла личная трагедия, которая выбила меня из колеи. Если без деталей — я боялась за свою жизнь, за безопасность. Через какое-то время я вернулась к музыке. Была полна планов. 23 февраля 2022 года я отмечала день рождения. 24 февраля мы с друзьями просыпаемся и видим новости. И до мая я просто не могу ничего делать, живу как во сне. Я опять остановила свой музыкальный проект и прошла собеседование в одну фирму, по специальности. Помню, как меня пригласили на финальный этап собеседования с техническим директором компании. Но в какой-то момент подумала: нет. Оставшееся мне время жизни я хочу посвятить тому, что по-настоящему люблю. В итоге я сняла комнату на Петроградке, и в течение года мы делали мой первый альбом.