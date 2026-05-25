В Ярославле сменился главврач больницы №9

Пост главного врача ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9» покинула Ирина Комарова. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9» Фото: ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9»

Согласно данным портала «Руспрофайл», Ирина Комарова возглавляла больницу последний год. На сайте больницы главным врачом значится Олег Гужков, с 1999 года являвшийся заведующим вторым хирургическим отделением.

До назначения главврачом больницы №9 госпожа Комарова около 14 лет возглавляла детскую поликлинику №3. К настоящему моменту данное учреждение ликвидировано: оно вошло в состав больницы №9.

Алла Чижова