Бойцам дадут передохнуть

На первом после длинных праздников пленарном заседании Госдумы депутаты единогласно одобрили три законопроекта о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО). Бойцам продлят срок безвозмездного пользования земельными участками и расширят возможности для списания просроченных кредитов, а близкие родственники тех, кто стал инвалидом, смогут брать отпуск одновременно с ними.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета ГД России по обороне Андрей Картаполов

13 мая Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве близких родственников бойцов, ставших инвалидами I или II группы вследствие ранения и продолживших службу, получать ежегодный отпуск одновременно с ними. По действующему законодательству такая возможность есть только у супругов. Группа единороссов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым предложила предоставить это право родителям — при условии, что военнослужащий не состоит в браке. В поправках ко второму чтению в число возможных сопровождающих на отдых были также включены совершеннолетние дети.

Единоросс Татьяна Кусайко сообщила, что для «Единой России» (ЕР) защита интересов участников СВО и членов их семей — одна из ключевых задач и начиная с 2022 года фракция «обеспечила принятие порядка 164 законов в этом направлении». Олег Смолин (КПРФ) в ответ заметил, что на депутатов независимо от фракционной принадлежности возложена обязанность «поддерживать тех, кого государство направляет в театр боевых действий», а также напомнил, что коммунисты тоже предложили немало инициатив на эту тему. После этого за законопроект единогласно проголосовал 371 депутат.

Также во втором и третьем чтениях были одобрены поправки группы депутатов и сенаторов к Земельному кодексу РФ о продлении сроков аренды и безвозмездного пользования земельными участками для бойцов СВО.

Согласно законопроекту, у граждан, находящихся в зоне боевых действий, сохранится право на землю, предоставленную им государством или муниципалитетом. Если договор аренды или безвозмездного пользования истекает в период службы, он будет автоматически продлен на неопределенный срок. А после возвращения с фронта у участника СВО будет год, чтобы заключить новый договор на тех же условиях. Документ также был одобрен единогласно.

Наконец, депутаты поддержали законопроект об освобождении от обязательств по просроченным кредитам участников СВО, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, а также их супругов. Речь идет о долгах, не превышающих в совокупности 10 млн руб., по которым до этой даты вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности, а также был выдан либо предъявлен исполнительный лист. Ранее под списание попадали только долги, признанные просроченными до 1 декабря 2024 года. Законопроект внесли в Думу члены комитета по безопасности, представляющие разные фракции.

Рассказывая об инициативе, председатель комитета Василий Пискарев (ЕР) подчеркнул, что «бойцы должны чувствовать заботу о них», а предлагаемая мера станет для них и членов их семей «значимой поддержкой». Первый зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев (ЕР) предложил обсудить создание механизма, предусматривающего «возможность компенсации соответствующих расходов банков из федерального бюджета». Виктор Соболев (КПРФ) в ответ поинтересовался, почему бы банкам не компенсировать эти расходы из собственной прибыли, чтобы «тоже как-то поучаствовать в социальной защите наших военнослужащих». Господин Бахарев в итоге согласился, что у банков «есть достаточная финансовая подушка безопасности для того, чтобы списывать эти долги нашим защитникам». Законопроект вновь был поддержан единогласно.

Ксения Веретенникова