«Инвесторы есть, желание есть, возможности нет»

Одной из главных проблем освоения центра Екатеринбурга становится работа с объектами культурного наследия (ОКН), считают представители строительной сферы. Они указали на недостатки законодательной базы, в частности, сложность с исключением объекта из перечня или изменением предмета охраны. В администрации Екатеринбурга согласились с наличием проблем, но анонсировали новый инструмент работы с застройщиками — включение объекта культурного наследия в программу комплексного развития территории (КРТ).



Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов анонсировал проект КРТ в центре города, в который будет включен объект культурного наследия

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов анонсировал проект КРТ в центре города, в который будет включен объект культурного наследия



На сессии «Реновация центра Екатеринбурга: что мешает девелоперам реализовывать коммерческие проекты?» в рамках форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге застройщики, представители власти и эксперты обсудили основные проблемы работы в центре города. Несмотря на то, что тематически сессия не была ограничена объектами культурного наследия, участники почти все время дискуссии посвятили именно им.

В качестве основной проблемы освоения ОКН генеральный директор «УГМК Застройщик» Евгений Мордовин назвал то, что внутри они не отвечают современным требованиям для большинства типов помещений. Однако предметом охраны зачастую выступает не только фасад, но и планировка — а значит, перестроить здание внутри нельзя.

«Мы сидим и выдумываем, что там можно сделать. Напишем — музей, но музей чего?»,— объяснил он.

К обсуждению подключился президент гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, приведя в пример такого здания гостиницу «Мадрид» на Уралмаше. Ее планировка, по словам господина Трапезникова, «полностью исключает» возможность приспособления. «Зачем в предмете охраны планировка? Вы теряете "Мадрид". Просто собаки на сене, с акцентом на слове собаки»,— воскликнул он и добавил, что вскоре судьбу «Мадрида» может повторить и гостиница «Исеть».

Коммерческий директор застройщика «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов заметил, что компания рассматривала приспособление «Мадрида» под многоквартирный жилой дом, однако помешало то, что дом сдавался в аренду, а не продавался.

«А что, вы не сможете продать квартиру на 49 лет людям, а потом они ее вернут государству?»,— пошутил он.

В качестве еще одной проблемы Евгений Мордовин выделил необходимость исследовать археологический слой при работе в центральной части города. Он рассказал, что за последние три года компания потратила на археологические исследования в районе Екатеринбург-сити около 100 млн руб., при этом он считает, что действительно ценных объектов обнаружено не было.

Господин Мордовин добавил, что из 700 объектов культурного наследия в Екатеринбурге «умерли» уже около 30.

Однако диагностика их состояния не проводится, поэтому и получить документы об утрачивании объекта невозможно. По его словам, необходимо ввести на федеральном уровне понятную классификацию состояния объекта.

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов согласился, что вопрос изменения охранного законодательства для объектов культурного наследия «давно назрел». В частности, мешает то, что включают объект в реестр на уровне региона, а для его исключения необходимо решение федерального Минкульта.

Генеральный директор застройщика Forum Сергей Мямин предложил задуматься о сокращении числа объектов культурного наследия в Екатеринбурге, чтобы «концентрироваться, а не размазываться на 700 памятников».

«Знаете, сколько таких памятников в Париже? Восемьдесят! Мы в десять раз их круче, это же маразм»,— возмутился директор БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский.

Доцент кафедры земельного, градостроительного и экологического права УрГЮУ Юлия Бердюгина оценила, что на начальном этапе количество памятников в Екатеринбурге можно сократить на треть, если провести ревизию и исключить типовую застройку, которая не имеет уникальной ценности. По ее мнению, необходима работа с жителями города и объяснение, «что есть памятник и что в нем ценно, а что популизм и создание городского конфликта».

По словам господина Мямина, реновацию памятника должна обеспечивать окружающая среда и человеческий трафик, «когда он уже интегрирован и просит, чтобы хотя бы кофейня там возникла».

«Мы не можем говорить о сохранении памятников, не говоря о деньгах»,— заметила Юлия Бердюгина. Она поделилась практикой Нижегородской области, где девелоперам предлагают участки выгодной для застройки земли, а в обременение к ним — нуждающийся в реставрации объект.

Генеральный директор ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер от лица застройщиков заметил, что компаниям было бы интересно брать «нагрузку» в виде ОКН в обмен на «поблажки» от представителей власти.

«Если ты делаешь это от чистого сердца, это твой факультатив, но застройщики сейчас в тяжелом положении. Мы работаем в проектном финансировании, и банки могут просто не давать деньги, если у проекта не работает экономика»,— пояснил он.

«Инвесторы есть, желание есть, возможности нет»,— согласился Рустам Галямов. Он рассказал, что в администрации планируют реализовать проект комплексного развития территории (КРТ) в центре Екатеринбурга, в который будет включен объект культурного наследия. Место расположения он раскрывать отказался, сейчас в мэрии просчитывают возможности. «Если это полетит, то этот механизм мы будем использовать»,— пообещал господин Галямов.

В завершение дискуссии застройщики и представители власти выделили общие направления для потенциального изменения законодательства — расширение полномочий регионов, упрощение исключения объектов культурного наследия из реестра, смягчение требований к предмету охраны объекта культурного наследия и ревизия существующих объектов.

Анна Капустина