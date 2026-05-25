Минюст США назвал целью недавней стрельбы у Белого дома убийство Трампа

Стрельба на Пенсильвания-авеню возле Белого дома вечером 23 мая была попыткой убийства президента США Дональда Трампа, его семьи и сотрудников администрации, заявил американский Минюст.

Злоумышленник «профессионально достал из сумки крупнокалиберное оружие и открыл огонь точно в направлении Белого дома», подчеркивается в документе ведомства (цитата по ABC News). В Минюсте анонсировали усиление охраны Белого дома.

Мужчина сделал около трех выстрелов на контрольно-пропускном пункте у Белого дома. Его опознали как 21–летнего Насира Беста. Сотрудники Секретной службы смертельно ранили стрелявшего. Дональд Трамп в момент стрельбы находился в здании. Он не пострадал.

Инцидент произошел спустя месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где присутствовал президент США.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Попытка номер три».