Путин подписал закон об использовании армии для защиты россиян за рубежом

Президент Владимир Путин подписал закон о праве задействовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. Документ опубликован на портале правовой информации — закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ был разработан правительством по поручению президента. Инициатива является превентивной мерой, говорил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В Минобороны России считают, что закон повысит международный престиж страны.

На заседании Совфеда 20 мая сенатор Людмила Нарусова выступила с критикой текста законопроекта. Спикер палаты Валентина Матвиенко предложила коллегам одобрить документ в нынешнем виде, а затем поручить профильному комитету посоветоваться с Минобороны и Конституционным судом и в случае необходимости «оперативно внести изменения». По итогам голосования верхняя палата парламента поддержала документ.