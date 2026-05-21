Сенаторы одобрили закон об использовании армии за рубежом

Совет федерации на заседании 20 мая одобрил закон об использовании Вооруженных сил РФ (ВС) для защиты граждан России, преследуемых за рубежом. Правительственные поправки к ст. 6 закона «О гражданстве» и ст. 10 закона «Об обороне», принятые Госдумой 13 мая, дают президенту право направлять ВС РФ для защиты россиян от уголовного или иного преследования со стороны иностранных и международных судов, в которых Россия не участвует. Также по решению главы государства необходимые меры для защиты таких граждан должны будут применять органы госвласти в пределах своих полномочий.

В ходе обсуждения сенатор Людмила Нарусова напомнила, что по Конституции решение о возможности использования армии за границей принимает Совфед, и обратилась к спикеру палаты Валентине Матвиенко: «Кто, как не вы, должны стоять на страже полномочий Совета федерации, если они конституционные?..» В связи с этим госпожа Нарусова предложила добавить в текст закона слова о том, что президент принимает соответствующее решение с согласия верхней палаты парламента, и «тогда закон будет легитимен и юридически безупречен».

Госпожа Матвиенко предложила одобрить документ в нынешнем виде, а затем поручить комитету Совфеда по конституционному законодательству посоветоваться с Министерством обороны и Конституционным судом и в случае необходимости «оперативно внести изменения». При этом спикер подчеркнула, что в данном случае речь идет «не о вводе ВС в иностранное государство, а об акции по спасению людей». В итоге за одобрение закона проголосовали 163 сенатора, воздержались двое.

