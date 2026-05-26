В Ярославле вновь не смогли продать здание Камерного театра

В Ярославле не состоялись торги по продаже исторического здания на улице Свердлова, в котором ранее располагался Камерный театр. На аукцион не было подано заявок. Соответствующий протокол опубликован на сайте торгов.

Бывшее здание камерного театра

Здание является объектом культурного наследия «Клуб с синематографом Общества вспоможения частному служебному труду», 1913 г., что накладывает на нового собственника обязанность по проведению восстановительных работ. Общая площадь здания составляет 1,2 тыс. кв. м, всего три этажа, в том числе один подземный. Вместе со зданием продается земельный участок 1,2 тыс. кв. м. Начальная цена — 94,6 млн руб.

Впервые имущество было выставлено на продажу в феврале 2026 года. Однако торги также не состоялись из-за отсутствия участников.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что после смерти основателей Юрия Ваксмана и Владимира Воронцова Ярославский камерный театр вошел в состав государственного ТЮЗа и покинул здание на улице Свердлова, принадлежащее мэрии. Затем объект включили в план приватизации. Власти поясняли, что зданию нужен капремонт.

Алла Чижова