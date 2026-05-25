Как государство регулирует платные места в вузах

В 2025 году правительство получило право распределять не только бюджетные, но и платные места в вузах. Для этого Госдума приняла поправки к федеральному законодательству, а Минобрнауки разработало специальную методику. Ограничения коснулись 40 специальностей, среди которых оказались самые популярные у студентов-платников направления, выпускников которых, как считают власти, на рынке труда слишком много.

В итоге в 2026 году вузы недосчитались 47 тыс. платных мест: 16,5 тыс. на очной форме и 30,5 тыс. на заочной и вечерней. Больше всего это коснулось трех самых популярных среди коммерческих студентов специальностей, следует из данных Минобрнауки. Так, на юриспруденции сократили 13,9 тыс. мест (–17,9% по сравнению с 2025 годом), на менеджменте — 7,4 тыс. мест (–17,1%), на экономике — 7,3 тыс. мест (–15,6%). Заметное снижение произошло на государственном и муниципальном управлении (–18,4%, или 3,4 тыс. мест), а также на рекламе и связях с общественностью (–13,9%, или 2,3 тыс. мест). В Минобрнауки “Ъ” сообщили, что в прошлом году на регулируемые направления было принято 408,8 тыс. студентов. Таким образом, в 2026 году на 40 специальностей, попавших под ограничения, должно быть выделено около 362 тыс. мест.

Полина Ячменникова