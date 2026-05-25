Житель региона взыскал с «Ярэнерго» нанесенный автомобилю ущерб

Ленинский районный суд Ярославля взыскал с филиала ПАО «Россети-Центр» — «Ярэнерго» в пользу местного жителя 261 тыс. руб. в качестве материального ущерба, нанесенного автомобилю. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Иск был подан после того, как в сентябре 2025 года в Кузнечихе на припаркованный автомобиль Mitsubishi Lancer упали горящие обломки фиксаторов проводов и части оплетки загоревшегося провода ЛЭП. Стоимость ремонта машины в результате полученных повреждений оценили в 261 тыс. руб.

В суде представитель ПАО «Россети-Центр» — «Ярэнерго» возражал против удовлетворения требований владельца автомобиля о взыскании ущерба. Он ссылался на недоказанность факта причинения ущерба при указанных обстоятельствах и просил признать, что водитель допустил грубую неосторожность, оставив машину под проводами.

Суд с доводами ответчика не согласился и решил, что к повреждению автомобиля привело ненадлежащее содержание принадлежащих ответчику объектов электросетевого хозяйства. Решение районного суда поддержала судебная коллегия облсуда.

Алла Чижова