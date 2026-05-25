Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Совкомфлота» (MOEX: FLOT) рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2025 год в размере 4,87 руб. на акцию. Это следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Собрание акционеров состоится 26 июня. Совет директоров предложил закрыть реестр для выплаты дивидендов на 20-й день после принятия решения о выплате дивидендов. Источник выплаты дивидендов — часть нераспределенной прибыли прошлых лет.

По итогам 2024 года «Совкомфлот» дивиденды не выплачивал. Компания завершила прошлый год с чистым убытком по МСФО в $648 млн против прибыли в $424 млн годом ранее.

«Совкомфлот» специализируется на морской перевозке сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживании проектов морской добычи углеводородов.