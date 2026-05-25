Аракчи и Галибаф прибыли в Доху для переговоров по Ирану

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи прибыли в Доху для переговоров по урегулированию. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аббас Аракчи

Переговоры в столице Катара в первую очередь сосредоточены вокруг Ормузского пролива и иранских запасов высокообогащенного урана. Reuters также пишет, что глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати отправился в Доху после переговоров с катарской делегацией в Тегеране по вопросу замороженных иранских активов.

Сейчас стороны работают над меморандумом, который должен продлить перемирие между странами еще на 60 дней. Согласно проекту, Иран должен будет открыть Ормузский пролив для судоходства, а США в ответ снимут морскую блокаду с иранских портов.

Накануне Fox News сообщал, что рамочное соглашение Вашингтона и Тегерана готово на 95%. Хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.

Ранее Багер Галибаф заявил, что план, который иранская сторона передала Соединенным Штатам, не имеет альтернатив. Как написал политик в соцсети X, «нет иного выбора, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов». По его словам, «любой другой подход будет совершенно безрезультатным, не более чем чередой неудач».