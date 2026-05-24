Рубио заранее обвинил Иран в возможном провале переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом предпочитает дипломатический подход к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он уверил, что если переговоры с Ираном все же провалятся, то в этом точно не будет вины Соединенных Штатов или их союзников в Персидском заливе.

«Это будет на 100 процентов вина Ирана»,— сказал он в интервью India Today.

Господин Рубио предупредил, что в случае провала переговоров возобновление боевых действий против Ирана будет одним из вариантов развития событий. Он уверил, что президент Дональд Трамп этого не хочет.

США добиваются того, чтобы Тегеран навсегда отказался от стремления к ядерному оружию, сказал дипломат. Для Ирана должны быть введены долгосрочные ограничения на обогащение урана, а судьба того сырья, которым уже обладает Тегеран, должна быть решена на двусторонних переговорах, подчеркнул господин Рубио. «Это высокотехнические вопросы. Потребуется время, чтобы их проработать. И очевидно, что Иран получит свои плюсы, если пойдет на уступки в этих переговорах»,— сказал госсекретарь.

Сейчас стороны работают над меморандумом, который, по данным Axios, должен продлить перемирие между странами еще на 60 дней. По проекту, Иран должен будет открыть Ормузский пролив для судоходства, а США в ответ снимут морскую блокаду с иранских портов. Документ пока не был подписан, однако, как заявлял Дональд Трамп, он уже почти согласован и сейчас ожидает финального утверждения.