В Ярославле День города будут праздновать в изразцовом стиле

В Ярославле городское «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города» разработало фирменный стиль к празднованию Дня города в 2026 году. Гайд по использованию опубликован на сайте «Агентства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Следующая фотография 1 / 2 Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Фото: Брендбук ко Дню города 2026

Фирменный стиль основан на узорах ярославских изразцов. Они фигурируют в цифрах «1016», заменяя «0» и пространство в цифре «6», а также в названии города — вместо буквы «О». Среди стилеобразующих элементов — «царь-наличник», ястреб на букве «Я», образ медведя из изразцовых узоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Фото: Брендбук ко Дню города 2026

Слоган праздника — «Вплетая традиции в будущее». Фирменные цвета в этом году — красный и оранжевый, а также контрастирующие бирюзовый и синий. Гайд по использованию стиля закрепляет варианты для оформления плакатов, наклеек, бейджей, грамот и дипломов, флагов, кокошников, пакетов, шопперов, сувенирной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Следующая фотография 1 / 4 Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Фото: Брендбук ко Дню города 2026 Фото: Брендбук ко Дню города 2026

Ярославский изразец используется в фирменном стиле к празднованию Дня города второй год подряд. До него, в 2024 году, на логотипе праздника изображали медведя.

Алла Чижова