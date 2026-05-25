В Анапе впервые официально откроют купальный сезон после ЧП с танкерами

В Анапе купальный сезон официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны — определенной после ЧС с танкерами. О подписании соответствующего постановления ТАСС сообщила мэр города Светлана Маслова.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Подготовительные работы уже идут: на галечных пляжах и 1 километре песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры»,— рассказала глава города. Госпожа Маслова добавила, что на других песчаных пляжах продолжают работы по завозу чистого песка.

Разлив нефтепродуктов произошел в декабре 2024 года в Керченском проливе во время шторма, из-за которого повреждения получили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Нефтяное пятно достигло кубанского побережья, последствия загрязнения ликвидировали спасатели и волонтеры, но мазут продолжал выходить на берег после штормов. В 2025 году во время курортного сезона в Анапе действовал запрет на пляжный отдых, который проигнорировали многие туристы. В феврале текущего года власти Краснодарского края опровергали сообщения о новых выбросах нефтепродуктов на анапских пляжах.