Генплан Омска не вышел из леса

По иску жительницы Омска Пятый апелляционный суд признал недействующим генплан города от 2020 года, согласно которому земельный участок заявительницы должен быть передан под строительство автодороги. Горсовет обязали отменить документ, а мэрию — принять новый нормативно-правовой акт, устраняющий допущенные нарушения. Фактически Омск «откатился» к генплану 2007 года, и мэрии предстоит вновь пройти весь цикл согласований новой версии этого документа с нуля, говорят юристы.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) удовлетворил иск жительницы Омска Алины Ращупкиной (подан в интересах несовершеннолетнего владельца земельного участка) о признании недействующим решения горсовета от 30 сентября 2020 года об утверждении генплана города. В иске она указала, что принятый документ со сроком действия до 2040 года ограничивает ее права собственника на земельный участок, поскольку тот попал в зону строительства автомобильной дороги. На участке расположен многоквартирный жилой дом площадью 94,5 кв. м, в котором проживает, в том числе, истец с несовершеннолетним ребенком.

В предыдущей редакции генплана 2007 года спорный земельный участок находился в «границах территории развития с размещением автомагистрали». В редакции же 2020 года он попал в зону, на которой планируется строительство автомобильной дороги с разноуровневыми развязками, троллейбусными и трамвайными линиями, а также велосипедными дорожками.

Омский областной суд в январе 2026 года в удовлетворении заявленных требований отказал. Однако суд апелляционной инстанции согласился с доводами истца о нарушениях в новом генплане, а именно — о незаконном включении в состав городских земель федеральных лесов. Общая площадь пересечения составила 0,12 га.

«Лесные участки из земель лесного фонда в силу прямого указания закона находятся исключительно в федеральной собственности, что обусловливает необходимость обязательного согласования проекта генплана с уполномоченным органом (в данном случае Рослесхозом)»,— говорится в определении суда.

Как следует из материалов дела, проект внесения изменений в генплан был рассмотрен Рослесхозом в 2020 году и не был согласован.

Теперь границы Омска должны быть скорректированы с учетом судебного акта и согласованы с Рослесхозом в установленном порядке.

В горсовете и мэрии Омска к моменту публикации на запросы «Ъ» о дальнейших действиях в связи с судебным решением не ответили.

Фактически Омск «откатился» к старому документу 2007 года, и мэрии предстоит вновь пройти весь цикл согласований генплана с нуля, говорит глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. «Без получения положительного заключения Рослесхоза, в котором ранее было отказано, принять новый нормативный акт не получится. Параллельно мэрия будет вынуждена решать коллизию с правилами землепользования и застройки: хотя суд отдельно не отменял поправки в ПЗЗ 2021 года, они повисают в воздухе, поскольку по закону должны соответствовать генплану, которого теперь нет»,— комментирует юрист.

Любой застройщик, получивший документы на основе зонирования отмененного теперь генплана, рискует получить иск от прокуратуры, активистов или мэрии, предупреждают эксперты.

«С формально-правовой точки зрения действия должностных лиц, участвовавших в принятии генплана в 2020 году, потенциально могут быть оценены по нескольким статьям УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями и халатность»,— считает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.

Лолита Белова, Новосибирск