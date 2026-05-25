Новый замминистра обороны Шулика будет руководить аппаратом ведомства

Генерал-полковник Виталий Шулика на посту замминистра обороны будет руководить аппаратом ведомства. Информация об этом появилась на сайте Минобороны в соответствующем разделе.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Виталий Шулика

О назначении стало известно сегодня. На этой должности Виталий Шулика сменил Олега Савельева, работавшего в ведомстве с мая 2024 года. Прежний пост господина Шулики, став замминистра внутренних дел, занял Алексей Макаров.

Виталий Шулика работал в органах внутренних дел с 2009 года — сначала в главном информационно-аналитическом центре, где возглавлял отдел защиты информации. Позднее занимал пост начальника управления «П» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. С 2012 по 2017 год руководил управлением оперативно-розыскной информации.