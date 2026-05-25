Бывший заместитель главы МВД генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны России. Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к Минобороны. На посту заместителя главы Минобороны Виталий Шулика сменил Олега Савельева, который работал в ведомстве с мая 2024 года.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Кто занял освободившееся место замглавы МВД, «Ъ» неизвестно. Информационная служба «Вести» со ссылкой на источник сообщила, что должность заместил генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров. По данным «Вестей», указ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным 22 мая.

Виталий Шулика работал в органах внутренних дел с 2009 года, а до этого его карьера была связана с военным делом. Окончил Краснодарское высшее военное училище им. С. М. Штеменко по специальности «командная тактическая специальной связи». В 2000 году — Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова по специальности «военное и административное управление». В 1990-2000-х годах служил в подразделениях специальной связи Военно-морского флота России.