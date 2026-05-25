В ЦБ призвали Mastercard и Visa уйти с российского рынка

Карты Visa и Mastercard не выполняют нужный функционал и должны уйти с российского рынка, считает директор департамента Национальной платежной системы (НСПК) Центробанка (ЦБ) Алла Бакина. По ее словам, НСПК «несет издержки» на поддержку этих карт.

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали»,— сказала госпожа Бакина (цитата по ТАСС).

Visa и Mastercard после начала военного конфликта на Украине в 2022 году приостановили операции в России. Банки совместно с НСПК продлили срок действия уже выпущенных карт этих платежных систем либо сделали их бессрочными, что позволило обеспечить их работу внутри страны. В декабре 2025-го ЦБ обсуждал с банками отключение Visa и Mastercard с продленным сроком. В НСПК уверяли, что вывод из оборота таких карт связан с безопасностью.