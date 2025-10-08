НСПК: вывод из оборота карт Visa и Mastercard связан с безопасностью

Планируемый постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в России, связан с тем, что у них истекли сертификаты безопасности. Как напомнил в интервью РБК директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать абсолютно во всех чипах с 1 января 2025 года.

По его словам, в настоящее время ведется дискуссия для формирования «общего мнения рынка», чтобы представить Банку России предложения о том, «какими могут быть сроки вывода из оборота карт».

В октябре прошлого года НСПК и Банк России начинали обсуждать возможность продления работы карт с истекшим сертификатом безопасности. Сертификаты эмитента действуют независимо от срока действия карт, закупались банками на разные сроки и продлевались до ухода из России международных платежных систем Visa и MasterCard в 2022 году. После этого финорганизации лишились такой возможности. В конце 2024 года срок действия сертификатов закончился впервые после ухода из России Visa и Mastercard. В июле 2025 года Банк России объявил о планах ограничить период действия карт с истекшим сроком годности.

Влад Никифоров