Из-за сильных дождей в Пятигорске сошли сели

В Пятигорске в результате сильных дождей сошли сели в разных частях города. Об этом в своем канале в Max сообщил глава городской администрации Дмитрий Ворошилов.

Сейчас ведется расчистка последствий схода селя на улице Пролетарской. Также обрушился склон Бештаугорской балки, там специалисты убирают упавшие в русло реки деревья. «В результате обильных осадков произошёл сдвиг блока основания на переходе через реку Юцу по ул. Атаманская. Движение транспортных средств закрыто. Завтра планируем начать работы по временному демонтажу плит перекрытия и восстановлению блоков основания»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева