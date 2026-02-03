Врио мэра Владимира назначен вице-губернатор Сергей Волков

Врио мэра Владимира назначен замгубернатора Сергей Волков. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Сергей Станиславович имеет большой опыт руководства городским и областным коммунальным хозяйством, хорошие организаторские навыки, в курсе всех городских проблем»,— написал губернатор. Он также пожелал скорейшего выздоровления предыдущему врио городского главы Владимиру Гареву.

Накануне стало известно о госпитализации господина Гарева. В Telegram-каналах распространилась версия, что чиновник попал в больницу после сердечного приступа на рабочем месте. Якобы он перенервничал из-за критики снегоуборочных работ в городе со стороны главы региона. Эту информацию опровергла пресс-служба правительства Владимирской области. Она сообщила, что чиновник был госпитализирован еще на выходных и сейчас уже идет на поправку.

Как пишет местный портал «Зебра», Сергей Волков курировал на посту замгубернатора сферы строительства, транспорта, ЖКХ, регулирования цен и природопользования. Согласно сайту правительства, он уроженец Белгородской области. До назначения во Владимир в 2022 году чиновник на протяжении более 10 лет занимал различные посты в Орловской области.

Господин Волков стал уже третьим за полгода чиновником, возглавляющим Владимир. В августе Владимир Гарев сменил на этом посту Дмитрия Наумова, который ушел с должности после коррупционного скандала в сфере ритуальных услуг. 19 января его приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 11 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Главу Владимира ждет централ».

Степан Мельчаков