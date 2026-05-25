В Ярославле ищут разгромивших новую остановку вандалов

В Ярославле областное министерство транспорта и дорожного хозяйства намерено обратиться в полицию для поиска вандалов, разгромивших новый павильон на остановке «Больница №9» в Дзержинском районе. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе министерства.

Накануне в соцсетях появились фото остановки, на которых изображен павильон с разбитыми стеклами и граффити. На месте уже побывали специалисты, которые зафиксировали повреждения. Теперь материалы направят в полицию для расследования и установления личностей вандалов.

«Запланированы работы по восстановлению остановочного комплекса и приведению его в надлежащее состояние»,— добавили в министерстве.

Новые павильоны устанавливают на трамвайных остановках в рамках концессионного соглашения.

Алла Чижова