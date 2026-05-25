Бывшему вице-мэру Челябинска продлили срок заключения в СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему заместителю главы города по городскому хозяйству Александру Астахову по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в силовых структурах.

Александр Астахов пробудет в СИЗО до 3 августа 2026 года. Задержали его сотрудники УФСБ России по Челябинской области в марте вместе с начальником управления ЖКХ города Вадимом Храмцовым. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в 2024–2025 годах сообщники через подконтрольных лиц согласовали заключение контрактов с нарушением конкурентных процедур и по завышенной стоимости. Размер ущерба составил свыше 183 млн руб. Вскоре на Александра Астахова завели второе дело по той же статье. По данным регионального управления СКР, оно связано с ремонтом аварийного здания в Металлургическом районе в 2022 году. Следствие полагает, что чиновник «неправомерно и неэффективно» выделил управлению ЖКХ из бюджета 20 млн руб. на аварийно-восстановительные работы. По версии СК, это не помогло привести здание в нормативное состояние.

Виталина Ярховска