У мэрии сифон полетел

В субботу в Челябинске сотрудники ФСБ задержали вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова и начальника управления ЖКХ администрации Вадима Храмцова. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между подведомственным МУП «ПОВВ» и коммерческой организацией. Ущерб бюджету составил более 180 млн руб. Осенью прошлого года двое бывших руководителей МУП «ПОВВ» также попали под следствие. Им вменяют заключение контрактов на ремонт коммунальных сетей по завышенной ставке с краснодарским ООО «Проекты и решения».



На прошедших выходных силовики нагрянули к двум высокопоставленным чиновникам администрации Челябинска. По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержали вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова и начальника управления ЖКХ Вадима Храмцова.

Об оперативных действиях «Ъ-Южный Урал» утром 28 марта сообщил источник в правоохранительных органах. Дома и на местах работы подозреваемых прошли обыски. Источник рассказал, что Александра Астахова и Вадима Храмцова подозревают в злоупотреблении, повлекшем ущерб в размере более 180 млн руб. Предполагается, что преступления совершены при заключении контрактов на выполнение ремонтов между коммерческой организацией и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (принадлежит администрации Челябинска, подведомственная управлению ЖКХ структура).

В воскресенье, 29 марта, Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения Александру Астахову и Вадиму Храмцову. Обоих заключили под стражу на два месяца. В суде они отрицали вину в инкриминируемых преступлениях. Господин Астахов заявил суду, что работал на благо города и уезжать никуда не собирается. По словам адвоката чиновника, за него может поручиться челябинский предприниматель Борис Видгоф. В городе он владеет гранд-отелем «Видгоф», офисным центром и торговым домом «Бовид», гостиничными комплексами «Славянка» и «Березка». Александр Астахов в свое время работал в ряде компаний, принадлежавших господину Видгофу.

Сначала администрация Челябинска не комментировала произошедшее. На аппаратном совещании в мэрии 30 марта мэр Алексей Лошкин упомянул о долж­ностных корректировках. Так, за городское хозяйство вместо Александра Астахова будет отвечать замглавы по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев. Исполнять обязанности начальника управления ЖКХ назначили заместителя Григория Логвинова.

Глава Челябинска Алексей Лошкин также дал журналистам краткий комментарий ситуации.

«Мы заинтересованы в результатах всестороннего объективного рассмотрения всех обстоятельств этого дела. Со своей стороны администрация Челябинска по всем необходимым вопросам оказывает полное содействие следствию»,— отметил мэр.

43-летний Александр Астахов родился в Челябинске. В качестве заместителя мэра по городскому хозяйству работает с октября 2019 года. До этого занимал должности управляющего делами городской думы Челябинска и заместителя директора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе». В полномочия Александра Астахова также входило курирование сферы жилищно-коммунального хозяйства. Вадим Храмцов руководит управлением ЖКХ с 2022 года. До этого работал там заместителем начальника.

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» зарегистрировано в Челябинске с 1991 года. Предприятие эксплуатирует Шершневское водохранилище, очищает воду и поставляет ее жителям Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска и Сосновского округа. На балансе МУПа находятся более 3 тыс. км сетей водопровода и канализации, а также более 400 насосных станций. Генеральным директором МУП «ПОВВ» сейчас является Владимир Лобанов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка предприятия составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 10,9 млн руб.

Уголовное дело о хищении бюджетных средств, в рамках которого задержали чиновников, возбудили еще осенью 2025 года. Тогда сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали бывшего генерального директора МУП «ПОВВ» Сергея Хабирова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он руководил предприятием с марта 2022-го по октябрь 2024 года. По версии следствия, в июле 2024 года Сергей Хабиров сговорился с главным инженером предприятия и заключил два муниципальных контракта на устранение аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости. Подрядчиком стало ООО «Проекты и решения» (Краснодарский край). В результате по двум контрактам бюджету был нанесен ущерб свыше 116 млн руб. Сейчас Сергей Хабиров находится в СИЗО. Главный инженер Александр Шишков после Сергея Хабирова около четырех месяцев исполнял его обязанности. В октябре прошлого года он также стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, будучи исполняющим обязанности, он вместе с руководителем «Проекты и решения» похитил более 41 млн руб. при исполнении муниципального контракта.

Ольга Воробьева