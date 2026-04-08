Вице-мэру припомнили былое

Заместителю главы Челябинска по городскому хозяйству Александру Астахову вменяют еще одно преступление в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что осенью 2022 года он неправомерно и неэффективно растратил деньги из бюджета, направив их на ремонт аварийного общежития. Ущерб составил 20 млн руб. Проблемный дом расположен по улице Мира в Металлургическом районе Челябинска. Осенью 2022 года у здания разрушилась торцевая стена. Администрация запланировала экстренный ремонт, чтобы продлить состояние дома до расселения. Адвокат Александра Астахова считает, что следствие добавило этот эпизод для укрепления своей позиции. По первому эпизоду вице-мэра обвиняют в заключении контрактов на ремонт уличной сети по завышенным ценам. Следствие заявило сумму ущерба в размере 180 млн руб.



Арестованному заместителю главы Челябинска по городскому хозяйству Александру Астахову вменяют еще одно преступление по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По данным регионального управления Следственного комитета, второе уголовное дело связано с ремонтом аварийного здания в Металлургическом районе в 2022 году.

Дом, о котором идет речь, является общежитием и располагается по улице Мира, 102. В сентябре 2022 года его признала аварийным комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ее в этот период возглавлял Александр Астахов.

Следствие полагает, что чиновник «неправомерно и неэффективно» выделил управлению ЖКХ из бюджета 20 млн руб. на аварийно-восстановительные работы. По версии СК, это не помогло привести здание в нормативное состояние.

«Ъ-Южный Урал» связался с адвокатом Александра Астахова — Евгением Шейрером. По словам защиты, доследственная проверка по ситуации с общежитием на Мира, 102 в отношении Александра Астахова уже проводилась в 2023 году.

«По ситуации с домом по Мира, 102 проводилась доследственная проверка. Видимо тогда следствие не нашло оснований для возбуждения дела. Эпизод старый. По моему мнению, сейчас следствие хочет его дополнительно вменить для укрепления своих позиций. Мы еще не получили постановление о возбуждении дела по этой ситуации и не видим, что туда заложил СК. О новом эпизоде сторона защиты сначала тоже узнала из прессы»,— считает адвокат.

Пятиэтажное аварийное здание 1974 года постройки по Мира неоднократно попадало под внимание правоохранительных и надзорных органов. Жильцы много раз жаловались на состояние дома, в котором они вынуждены жить в ожидании расселения. Прокуратура Челябинской области в декабре 2022 года сообщала, что предоставить горожанам новое жилье планируется только в 2036-м. Надзорное ведомство потребовало от городской администрации расселить дом раньше. В результате срок процедуры перенесли на 2030 год.

Осенью 2022 года у общежития обрушилась северная стена. Администрация Челябинска сообщала, что причиной стали несанкционированные душевые и постоянные подтопления.

В результате городские власти приняли решение провести аварийно-восстановительные работы для усиления конструкций дома и внутренний ремонт здания. Их выполняла управляющая компания «Челябинск» (принадлежит городской администрации).

Стену полностью демонтировали и собрали заново. На этажах восстановили гидроизоляцию, заменили инженерные сети, окна и двери, системы отопления и канализации в подвале. Кроме того, в доме отремонтировали душевые, санузлы, умывальные комнаты и прачечные. Первый этап ремонта завершили в феврале 2023 года. Весной-летом аналогичные работы начали на южной стене здания.

Администрация сообщала, что ремонт необходимо провести, чтобы обеспечить безопасное проживание челябинцев в общежитии до момента расселения.

Осенью 2023 году в СМИ появилась информация, что дом включили в заявку на финансирование по региональной программе расселения в первоочередном порядке. Из-за этого срок процедуры сместили с 2030-го на 2024 год.

По решению суда, Александр Астахов находится в СИЗО до июня. О первом эпизоде в уголовном деле вице-мэра стало известно в конце марта. Тогда источники в правоохранительных органах сообщали «Ъ-Южный Урал», что преступление связано с заключенными контрактами на ремонт между коммерческой организацией и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (принадлежит администрации Челябинска, подведомственная управлению ЖКХ структура). По словам собеседника, общая стоимость договоров составляет 300 млн руб. Вторым фигурантом этого дела стал начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов.

Управление СК РФ по Челябинской области официально прокомментировало ситуацию только 8 апреля. По версии следствия в 2024-2025 годах Александр Астахов и Вадим Храмцов через подконтрольных лиц согласовали заключение контрактов с нарушением конкурентных процедур и по завышенной стоимости. Размер ущерба составил свыше 183 млн руб.

Александр Астахов в суде во время избрания меры пресечения вину в инкриминируемом преступлении отрицал. Во время своего выступления он заявил, что работал на благо Челябинска.

43-летний Александр Астахов родился в Челябинске. В качестве заместителя мэра по городскому хозяйству работает с октября 2019 года. До этого занимал должности управляющего делами городской думы Челябинска и заместителя директора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе». В полномочия Александра Астахова также входило курирование сферы жилищно-коммунального хозяйства. Вадим Храмцов руководит управлением ЖКХ с 2022 года. До этого работал там заместителем начальника.

Чиновников задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, которое возбудили еще осенью 2025 года. Тогда под внимание следствия попал бывший генеральный директор МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров. Его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Сергей Хабиров руководил предприятием с марта 2022-го по октябрь 2024 года. Следствие полагает, что в июле 2024 года Сергей Хабиров сговорился с главными инженером МУП и заключил два муниципальных контракта на устранение аварий в Челябинске по завышенной стоимости. Подрядчиком стала компания из Краснодарского края — «Проекты и решения». Следствие заявляло об ущербе в размере 116 млн руб. Сергей Хабиров также находится в СИЗО.

Ольга Воробьева