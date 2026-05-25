РБК: Минцифры смягчит проект о поддержке «Почты России»

В последней версии законопроекта о мерах поддержки «Почты России» убрали несколько требований для компаний, занимающихся доставкой, и маркетплейсов, сообщает РБК со ссылкой на три источника на рынке электронной коммерции и собеседника в правительстве. В тексте документа нет требования получать лицензию почтового оператора и обязанности открывать ПВЗ в отделениях почты.

Изначально в тексте законопроекта было прописано, что участники рынка должны будут получать у Минцифры разрешение или лицензию на оказание почтовых услуг для доставки посылок весом менее 20 кг. Стоимость лицензии на почтовую деятельность составляла 100 млн руб. для работы на территории страны, 10 млн руб. — в регионе и 1 млн руб. — на местном уровне. Сейчас такое требование в документе отсутствует.

Кроме того, из законопроекта убрали требование для маркетплейсов из реестра цифровых платформ открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары в них напрямую. Разрешение на продажу лекарств в отделениях «Почты России» теперь сформулировано по-другому. В предыдущей версии предлагалось установить перечень почтовых компаний, которые смогут продавать безрецептурные лекарства без соответствующей лицензии. Согласно обновленному тексту документа, она понадобится. Вместе с этим будет описан перечень реализуемых лекарств и требования к их продавцам в отделении.

По словам представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, документ дорабатывается с учетом обратной связи от бизнеса и заинтересованных лиц. Некоторые требования из первоначальной версии могут убрать. В ближайшее время текст рассмотрят с учетом обратной связи от бизнеса и заинтересованных лиц.

В феврале Минцифры также предлагало создать специальный фонд для финансирования и модернизации почтовых отделений в селах и труднодоступных регионах. Он должен был пополняться за счет ежеквартальных отчислений операторов доставки в размере 3% от доходов за транспортировку междугородних посылок. В Ассоциации цифровых платформ заявляли, что такой сбор приведет к недобросовестной конкуренции, а расходы маркетплейсов могут превысить 90 млрд руб. в год.