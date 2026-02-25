РБК: власти рассматривают введение 3-процентного сбора с операторов доставки

Минцифры подготовило законопроект, направленный на поддержку «Почты России». В министерстве предложили создать специальный фонд для финансирования и модернизации почтовых отделений на селе и в труднодоступных регионах. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили источники издания.

Согласно проекту, фонд будут пополнять ежеквартально за счет обязательных отчислений операторов доставки в размере 3% от доходов за транспортировку междугородних посылок. Участников рынка хотят обязать регистрироваться операторами доставки и получать у Минцифры лицензию на предоставление услуг. За осуществление доставок без лицензии предлагается ввести административную ответственность. Операторами будут считаться юридические лица, которые осуществляют доставку посылок весом до 10 кг. Размер уставного капитала юрлица должен быть не менее 5 млн руб. В случае принятия парламентом закон вступит в силу уже с 1 сентября 2026 года.

Ассоциация цифровых платформ (АЦП), объединяющая маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Авито», «Яндекс» и «Купер» (принадлежит «Сберу»), считает, что расходы маркетплейсов на предложенный сбор превысят 90 млрд руб. в год. Представители онлайн-платформ заявили РБК, что сбор доходов приведет к недобросовестной конкуренции и увеличению расходов, которые придется переложить на продавцов. Это, утверждают участники рынка, приведет к росту цен на товары.