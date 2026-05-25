Глава МИД Армении прокомментировал слова Медведева о «разрыве с Россией»

Армения не заинтересована в разрыве отношений с Россией, сказал глава армянского МИДа Арарат Мирзоян. Так он прокомментировал заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о курсе премьер-министра Армении Никола Пашиняна на «разрыв с Россией».

«Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических и остальных связей с РФ»,— уточнил господин Мирзоян (цитата по Sputnik Армения).

Армянский министр добавил, что Ереван хочет и будет работать над сохранением отношений с Москвой. На вопрос журналистов, почему в таком случае из России звучат подобные заявления, Арарат Мирзоян отвечать не стал.

