Медведев заявил о курсе Пашиняна на «разрыв с Россией»
Нужно прямо признать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. К такому выводу пришел зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Ему (Николу Пашиняну.— “Ъ”) кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной»,— посетовал господин Медведев, отвечая на вопрос «РИА Новости».
До этого зампред российского Совбеза критиковал Ереван за сближение с Евросоюзом (ЕС). Дмитрий Медведев говорил, что армянские власти пытаются одновременно сохранить преимущества участия в Евразийском экономическом союзе и развивать отношения с ЕС.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, страны Запада «пытаются растащить» союзников России и втянуть Армению в антироссийский лагерь. Цель Запада, убежден министр, — сделать России «как можно больнее». Армянский коллега Сергея Лаврова Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявлял, что Ереван заинтересован в сохранении партнерства с Москвой. При этом господин Мирзоян признал наличие проблем между двумя странами, включая торговлю.
