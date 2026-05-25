Медведев заявил о курсе Пашиняна на «разрыв с Россией»

Нужно прямо признать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. К такому выводу пришел зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ему (Николу Пашиняну.— “Ъ”) кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной»,— посетовал господин Медведев, отвечая на вопрос «РИА Новости».

До этого зампред российского Совбеза критиковал Ереван за сближение с Евросоюзом (ЕС). Дмитрий Медведев говорил, что армянские власти пытаются одновременно сохранить преимущества участия в Евразийском экономическом союзе и развивать отношения с ЕС.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, страны Запада «пытаются растащить» союзников России и втянуть Армению в антироссийский лагерь. Цель Запада, убежден министр, — сделать России «как можно больнее». Армянский коллега Сергея Лаврова Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявлял, что Ереван заинтересован в сохранении партнерства с Москвой. При этом господин Мирзоян признал наличие проблем между двумя странами, включая торговлю.

